الحلقة 16 من موسى.. محمد رمضان ينتصر للفنان الراحل إسماعيل ياسين

كشفت الحلقة السادسة عشر من مسلسل موسى، الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان ويعرض على قناة “دي إم سي”، في السادسة والنصف يوميا خلال شهر رمضان عن حقيقية الشخصية الدرامية للفنان الراحل إسماعيل ياسين والتي أثارت الجدل والغضب وقت عرضها حتى أن أسرة الفنان الراحل أقامت دعوى قضائية ضد الفنان.

وفي حلقة اليوم الأربعاء ظهرت شخصية إسماعيل ياسين في المسلسل من خلال شاب صغير يقلد الفنان ويستغل طريقته في النصب وهو ما كشفه المواطنين الذين ضبطوه وسلموه إلى قسم الشرطة، وبعدها حكت الفنانة سمية الخشاب “حلاوتهم” للفنان محمد رمضان “موسى” عن السينما وكذلك دور الفنان الراحل إسماعيل ياسين وبعدها حضر “موسى” و“حلاوتهم” عرضاً للفنان الراحل الذي أثار إعجاب “موسى”.

مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وكانت أسرة مسلسل موسى، أصدرت بيانًا تنفي فيه أن هناك أي تعمد من أسرة العمل للسخرية من رموز الفن المصري، خاصة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.