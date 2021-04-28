الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة حول أسباب تأخر إعلان نتيجة تكليف دفعتين بالصيادلة

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

تقدّم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حول أسباب تأخر إعلان نتيجة تكليف صيادلة مصر دفعتي 2018-2019.

وقال عمرو درويش في طلب الإحاطة، إنه عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حيث كانت وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة 2018 دور أول و ثان و فبراير و يناير 2020 كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع – الرغبات – المجموع الاعتباري للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وأضاف عمرو درويش: "وطبقا للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة، ورغم تأخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانون".

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت  عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة، بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة ٢٠١٨ دور أول وثان ،وفبراير ويناير ٢٠٣٠، كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع الاحتجاجات الرغبات المجموع الاعتباري للعمـل بـوحـدات الـوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وطبقاً للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة ورغـم تأخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

أزمة تكليف الصيادلة الصيادلة النائب عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طلب إحاطة

الأكثر قراءة

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 36

تفاصيل جلسة تعنيف موسيمانى لـ «سعد سمير»

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

أزياء جريئة وصاخبة.. «أوسكار 2021» دروس في الأناقة على السجادة الحمراء

رئيس الوزراء للعمال فى عيدهم: أنتم بناة حضارة مصر على مر التاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟