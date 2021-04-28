طلب إحاطة حول أسباب تأخر إعلان نتيجة تكليف دفعتين بالصيادلة

تقدّم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حول أسباب تأخر إعلان نتيجة تكليف صيادلة مصر دفعتي 2018-2019.

وقال عمرو درويش في طلب الإحاطة، إنه عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حيث كانت وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة 2018 دور أول و ثان و فبراير و يناير 2020 كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع – الرغبات – المجموع الاعتباري للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وأضاف عمرو درويش: "وطبقا للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة، ورغم تأخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانون".

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة، بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة ٢٠١٨ دور أول وثان ،وفبراير ويناير ٢٠٣٠، كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع الاحتجاجات الرغبات المجموع الاعتباري للعمـل بـوحـدات الـوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وطبقاً للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة ورغـم تأخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.