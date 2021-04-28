البرازيل: إعطاء 44 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية في البرازيل قامت حتى الآن بإعطاء 44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرازيل منذ تفشي الجائحة هناك 4. 14 مليون، فضلا عن 395 ألفا و22 وفاة.



وسجلت البرازيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و9 أسابيع.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت أمس 3086 حالة وفاة جديدة بكوفيد- 19، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 395022.



كما سجلت البرازيل 72140 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 14 مليونا و441563.

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يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأربعاء، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 149 مليونا و359 ألفا و118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و149 ألفا و381 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و040 ألفا و432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.