الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، بأربعاء البصخة المقدسة.

ونشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور للبصخة المقدسة من كنائس الدلتا للأقباط الكاثوليك

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن صلوات البصخة المقدسة أقيمت بكنائس الدلتا، فيما يلي عرض لصلوات البصخة المقدسة من بعض الكنائس حيث ترأس الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال الدلتا، صلاة البصخة من كنيسة القديس بطرس والقديسة حنه للأقباط الكاثوليك بطنطا، وذلك بمشاركة شمامسة الكنيسة، وبحضور شعب الكنيسة.

وأدى صلاة البصخة المقدسة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا الشماس وسيم، بمشاركة شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.

 

صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
صلوات البصخة المقدسة
الكنائس في اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام صلوات اسبوع الالام

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صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

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