موسكو: سنرد على الخطط الأمريكية لشن هجمات سيبرانية على البنية التحتية الروسية

أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كروتسكيخ، أن بلاده سترد على الخطط الأمريكية المحتملة لشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.



وقال كروتسكيخ في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء : "إن القدرات التكنولوجية لروسيا تسمح لها برؤية كل شيء تماما، ومن السذاجة أن نفترض أن روسيا صاحبة القوة النووية العظمى، التي تخشاها أمريكا بشدة، لن ترى شيئًا".



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أن روسيا ذكية للغاية وواثقة في هذا المجال، ونحن اقترحنا العام الماضي على الولايات المتحدة إقامة حوار في المجال السيبراني، بما في ذلك بشأن تدابير بناء الثقة واستخدام خطوط الاتصال المباشر للحصول على معلومات متبادلة حول الحوادث ومنعها"، موضحًا أن الولايات المتحدة لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن لإنشغالها بمشاكلها الداخلية.



وتابع كروتسكيخ: "يمكنني أن أفترض بثقة تامة أن موضوع أمن المعلومات له أولوية كبيرة، بحيث يمكننا بالطبع أن نعتقد أنه سيكون من بين الموضوعات الهامة بين روسيا والولايات المتحدة على أعلى مستوى".

جدير بالذكر أن مجلة عسكرية روسية أعلنت عن "بث روح جديدة" في مدفع هاون أطلق عليه "ساني" (هذه الكلمة الروسية تعني الزلاقة أو مركبة الثلج).

ودخل هاون "ساني" الخدمة العسكرية منذ 40 عاما، وخضع أخيرا لعملية تطويرية تحديثية زادت إمكانياته، وبالأخص إمكانية التنقل من مكان إلى آخر، والدقة في إطلاق النار.

وحصل الهاون، بالإضافة إلى القذائف الخاصة بأي هاون من عيار 120 ملم، على ذخيرة جديدة هي الألغام أو القذائف الشديدة الانفجار الموجهة ليزريًا المعروفة باسم "غران" التي تستطيع أن تصيب أهدافا ثابتة ومتحركة على بعد 9000 متر في كل أوقات النهار والليل. ولا بد وأن تصيب ست، على الأقل، من كل ثماني قذائف "غران"، الهدف.

ويُوضَع هاون "ساني" الجديد في سيارة ثلاثية المحاور ذات كابينة مدرعة وكبسولة مدرعة في صندوقها مما يعزز حماية الطاقم البشري ومخزون الذخائر. وانخفض وقت تحويل الهاون من وضعية السير إلى وضعية القتال أو بالعكس من 20 دقيقة إلى 3 دقائق.

ويمكن نقل الهاون إلى مكان آخر بواسطة سيارات الركاب والعربات المدرعة أيضا وحتى بواسطة الخيول.

وذكرت مجلة "أرميسكي ستاندارت" أن هاون "ساني" يستطيع أن يطلق 15 قذيفة في الدقيقة، وأشارت إلى أن هاون "ساني" خاض معارك الحرب على الإرهاب في سوريا.