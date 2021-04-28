«موسى» الحلقة 16.. محمد رمضان يبحث عن رفات والدته

كشفت الحلقة السادسة عشر من مسلسل موسى الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين عن بعض الأحداث المشوقة في العمل الذي بدأ عرضه في بداية شهر رمضان الحالي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

•موسى يبحث عن رفات والدته

حيث بدأت الحلقة بمشاهد وصول موسي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان إلي مكان دفن والدته حنفية الشخصية التي تقدمها الفنانة عارفة عبد الرسول حيث رأى عمال يقومون ببناء قصر كبير مكان دفنها وذلك بعد شراءه تربة من أجل جمع عظامها ودفنها فيها ولكنه لم يلحق.

وضمن أحداث الحلقة كشف حلاوتهم الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب لموسي الذي تحبه أن المعلم وهبة شقيقها الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب يقوم بأعمال ضد القانون وهي التهريب وطلبت من موسى أن يبتعد عنه بشكل نهائي بينما رفض موسي ذلك الأمر مؤكدا أن ما يحدث في السوق لا شيء بالمقارنة مع ما حدث في الصعيد.

وكشفت الحلقة أيضا أن كحلة الغجرية الشخصية التي تقدمها الفنانة فريدة سيف النصر أخبرت نجلها نوفل الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة أن حنفية والدة شفيقة توفيت بينما تتواجد شفيقة في الإسكندرية لتعمل في أحد الملاهي الليلية مع صديقتها الأرمنية الشخصية التي تقدمها الفنانة هلا السعيد.

• زوجة شيخ البلد تبحث عن الثأر

ومن الحلقة أيضا طلبت نجاة زوجة الشيخة التي تقدمها الفنانة عبير صبري من شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي في أن يبحث عن موسي والثأر منه خاصة بعد أن قتل حميد في الحلقات الأولي من العمل وهو ما زاد من فكرة عدم إنجابها نهائيا؛ فيما ظهر في العمل عدد من الممثلين الحديد الذين يظهرون في الدراما لأول مرة.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.