الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«موسى» الحلقة 16.. محمد رمضان يبحث عن رفات والدته

محمد رمضان
محمد رمضان

كشفت الحلقة السادسة عشر من مسلسل موسى الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين عن بعض الأحداث المشوقة في العمل الذي بدأ عرضه في بداية شهر رمضان الحالي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

•موسى يبحث عن رفات والدته

حيث بدأت الحلقة بمشاهد وصول موسي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان إلي مكان دفن والدته حنفية الشخصية التي تقدمها الفنانة عارفة عبد الرسول حيث رأى عمال يقومون ببناء قصر كبير مكان دفنها وذلك بعد شراءه تربة من أجل جمع عظامها ودفنها فيها ولكنه لم يلحق.

وضمن أحداث الحلقة كشف حلاوتهم الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب لموسي الذي تحبه أن المعلم وهبة شقيقها الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب يقوم بأعمال ضد القانون وهي التهريب وطلبت من موسى أن يبتعد عنه بشكل نهائي بينما رفض موسي ذلك الأمر مؤكدا أن ما يحدث في السوق لا شيء بالمقارنة مع ما حدث في الصعيد.

وكشفت الحلقة أيضا أن كحلة الغجرية الشخصية التي تقدمها الفنانة فريدة سيف النصر أخبرت نجلها نوفل الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة أن حنفية والدة شفيقة توفيت بينما تتواجد شفيقة في الإسكندرية لتعمل في أحد الملاهي الليلية مع صديقتها الأرمنية الشخصية التي تقدمها الفنانة هلا السعيد.

• زوجة شيخ البلد تبحث عن الثأر

ومن الحلقة أيضا طلبت نجاة زوجة الشيخة التي تقدمها الفنانة عبير صبري من شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي في أن يبحث عن موسي والثأر منه خاصة بعد أن قتل حميد في الحلقات الأولي من العمل وهو ما زاد من فكرة عدم إنجابها نهائيا؛ فيما ظهر في العمل عدد من الممثلين الحديد الذين يظهرون في الدراما لأول مرة.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى. 

محمد رمضان مسلسل موسى موسى مسلسل موسى الحلفة 16 رفات والدته

الأكثر قراءة

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 36

تفاصيل جلسة تعنيف موسيمانى لـ «سعد سمير»

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

أزياء جريئة وصاخبة.. «أوسكار 2021» دروس في الأناقة على السجادة الحمراء

رئيس الوزراء للعمال فى عيدهم: أنتم بناة حضارة مصر على مر التاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟