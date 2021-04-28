الأنبا باخوم يترأس صلاة البصخة بمصر الجديدة (صور)

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق اليوم بأربعاء البصخة المقدسة.

ونشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لصلاة البصخة المقدسة بكنيسة مصر الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إنه زار كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، حيث ترأس صلاة البصخة المقدسة، بمشاركة القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، واللذان كانا في استقبال نيافته، كما شارك نيافته في الصلاة أيضًا خورس شمامسة الكنيسة، والمؤمنين.

تضمنت صلاة البصخة الكلمة الروحية من الأنبا باخوم، مختتمًا البصخة المقدسة بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين. وعقب صلاة البصخة، كرم نيافته كل من تعب وأسهم في تجديدات الكنيسة.

175715304_270326964767527_8096167378710931845_n

176995022_270326301434260_37302032129248630_n

178477974_270326548100902_8925608626950338671_n

178683916_270326581434232_7435800815692354794_n

178742369_270326158100941_520698767142896294_n

178746874_270326021434288_4393305608104720840_n

178798844_270326208100936_1379396313018949634_n

178857100_270326334767590_1434731771130005554_n

178953493_270327048100852_6060489498389398381_n

178958689_270326868100870_6590763640265517265_n

178971218_270326678100889_779820771702408387_n

178971457_270326478100909_5019050788817507061_n

179011975_270326768100880_4727415589967267213_n

179136902_270327008100856_6098602949574380836_n

179166995_270326644767559_4563769009330733420_n

179235429_270326444767579_1434783018232303533_n

179455601_270326608100896_1344854706065191969_n

179468830_270326128100944_5295242701383149507_n

179473260_270326098100947_2674870259085523495_n

179487614_270326721434218_6834613321518805894_n