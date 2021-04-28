الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يترأس صلاة البصخة بمصر الجديدة (صور)

الانبا باخوم يرأس
الانبا باخوم يرأس البصخة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق اليوم بأربعاء البصخة المقدسة.

ونشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لصلاة البصخة المقدسة بكنيسة مصر الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إنه زار كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، حيث ترأس صلاة البصخة المقدسة، بمشاركة القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، واللذان كانا في استقبال نيافته، كما شارك نيافته في الصلاة أيضًا خورس شمامسة الكنيسة، والمؤمنين.

تضمنت صلاة البصخة الكلمة الروحية من الأنبا باخوم، مختتمًا البصخة المقدسة بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين. وعقب صلاة البصخة، كرم نيافته كل من تعب وأسهم في تجديدات الكنيسة.

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