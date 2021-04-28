الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان وكندا يبحثان تطوير التعاون في صناعة النفط والغاز

جادين علي عبيد
جادين علي عبيد

بحث وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد مع سفير كندا في السودان ادريان فولك، تطوير التعاون بين البلدين في مجال صناعة النفط والغاز، إلى جانب التشاور حول إمكانية الاستثمار في مجال الطاقة بالسودان.
وأطلع الوزير السوداني، السفير الكندي، على عدد من مشاريع انتاج الغاز وزيادة الإنتاج النفطي، مؤكدا ثقة الحكومة في التعاون مع كندا.
وأشاد وزير الطاقة والنفط السوداني، باهتمام كندا بمشاريع النفط والغاز ورغبتها في دراسة إمكانية الاستثمار في الطاقة والنفط وإنتاج الغاز من الحقول السودانية.
من جانبه، قال سفير كندا بالسودان إدريان فولك، إن الزيارة تأتي تأكيدا لدعم الحكومة الكندية لعملية الإنتقال الديمقراطي في السودان.
وأشار إلى أن عددا من مؤسسات صناعة النفط في كندا لديها الرغبة للتعاون مع السودان في تقديم خدمات انتاج النفط.

يذكر أنه وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد كذا بحث مع وفد شركة البانوفا السعودية الإماراتية، رغبة الأخيرة، في الاستثمار في البلاد في مجال توريد المواد البترولية، وزيادة السعات التخزينية، وتوسعة مرابط السفن بميناء بورتسودان.

وأكد استعداد الوزارة لتقديم العون الكافي لمثل هذه الاستثمارات في الوقت الحالي في ظل الحاجة المتزايدة للمنتجات النفطية بالبلاد.

ووجه وزير الطاقة الإدارات الفنية بالوزارة بالتنسيق مع وفد الشركة على وجه السرعة، وتقديم العون اللازم حتى تتكلل المساعي بالنجاح المنشود.

من جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة شركة البانوفا السعودية الاماراتية، أحمد المطوع، إن لديهم الرغبة في التعاون مع السودان في الحاضر والمستقبل ، في مجال توريد المواد البترولية.

وأضاف “لدينا شركة لبناء المستودعات الاستراتيجية ، وتوسعة مرابط السفن بالموانئ البحرية”.

وفي وقت سابق أوضح  وزير الطاقة في السودان جادين علي عبيد أن تعبئة المرحلة الثانية لسد النهضة ستؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وانتاج الطاقة الكهربائية بالسودان.

وأضاف الوزير بحسب بيان عن وزارة الطاقة نقلته وسائل إعلام أن توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة من يونيو الي اغسطس سيؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وانتاج الطاقة الكهربائية بالسودان"

كندا السودان جادين علي عبيد سفير كندا في السودان وزير الطاقة السوداني

الأكثر قراءة

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 36

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

تفاصيل جلسة تعنيف موسيمانى لـ «سعد سمير»

أزياء جريئة وصاخبة.. «أوسكار 2021» دروس في الأناقة على السجادة الحمراء

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟