السودان وكندا يبحثان تطوير التعاون في صناعة النفط والغاز

بحث وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد مع سفير كندا في السودان ادريان فولك، تطوير التعاون بين البلدين في مجال صناعة النفط والغاز، إلى جانب التشاور حول إمكانية الاستثمار في مجال الطاقة بالسودان.

وأطلع الوزير السوداني، السفير الكندي، على عدد من مشاريع انتاج الغاز وزيادة الإنتاج النفطي، مؤكدا ثقة الحكومة في التعاون مع كندا.

وأشاد وزير الطاقة والنفط السوداني، باهتمام كندا بمشاريع النفط والغاز ورغبتها في دراسة إمكانية الاستثمار في الطاقة والنفط وإنتاج الغاز من الحقول السودانية.

من جانبه، قال سفير كندا بالسودان إدريان فولك، إن الزيارة تأتي تأكيدا لدعم الحكومة الكندية لعملية الإنتقال الديمقراطي في السودان.

وأشار إلى أن عددا من مؤسسات صناعة النفط في كندا لديها الرغبة للتعاون مع السودان في تقديم خدمات انتاج النفط.

يذكر أنه وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد كذا بحث مع وفد شركة البانوفا السعودية الإماراتية، رغبة الأخيرة، في الاستثمار في البلاد في مجال توريد المواد البترولية، وزيادة السعات التخزينية، وتوسعة مرابط السفن بميناء بورتسودان.

وأكد استعداد الوزارة لتقديم العون الكافي لمثل هذه الاستثمارات في الوقت الحالي في ظل الحاجة المتزايدة للمنتجات النفطية بالبلاد.

ووجه وزير الطاقة الإدارات الفنية بالوزارة بالتنسيق مع وفد الشركة على وجه السرعة، وتقديم العون اللازم حتى تتكلل المساعي بالنجاح المنشود.

من جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة شركة البانوفا السعودية الاماراتية، أحمد المطوع، إن لديهم الرغبة في التعاون مع السودان في الحاضر والمستقبل ، في مجال توريد المواد البترولية.

وأضاف “لدينا شركة لبناء المستودعات الاستراتيجية ، وتوسعة مرابط السفن بالموانئ البحرية”.

وفي وقت سابق أوضح وزير الطاقة في السودان جادين علي عبيد أن تعبئة المرحلة الثانية لسد النهضة ستؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وانتاج الطاقة الكهربائية بالسودان.

وأضاف الوزير بحسب بيان عن وزارة الطاقة نقلته وسائل إعلام أن توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة من يونيو الي اغسطس سيؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وانتاج الطاقة الكهربائية بالسودان"