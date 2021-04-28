«كوفيد 25» الحلقة 1.. يوسف الشريف يكتشف فيروس جديدًا يخترق خلايا المخ

انطلقت منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد 25 الذي يخوض بطولته النجم يوسف الشريف على قناة الحياة الفضائية.

وبدأت الحلقة في عام 2025 بنشر يوسف الشريف والذي يجسد شخصية دكتور باحث علمي في الفيروسات الحديثة يدعى ياسين، عددا من الفيديوهات يتنبأ خلالها بفيروس جديد يهدد البشرية في العالم، ولكنه يواجه هذه الفيديوهات بسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه شخص مجنون ولا بد من القبض عليه.

ويعاني نجل يوسف الشريف من سخرية أصدقائه بسبب الفيديوهات التي ينشرها والده مما يعاني من مشكلة تجعله يفقد الثقة في ذاته.

وتفاجأ يوسف الشريف أن الفيروس الذي تنبأ به بدأ يصيب عددا من الحالات في عدد من الدول ومن بينها مصر وبدأت تداول العديد من الفيديوهات لحالات مصابة حقيقة، والتي تجعلهم يفعلون أشياء دون وعي بشكل مرعب، وتبين أن هذا الفيروس هو تطور لفيروس كوفيد 19 والذي يخترق حاليا المخ مباشرة دون أن يشعر المصاب بألم ويشعر بالأعراض بشكل مفاجئ دون أي مقدمات.

وظهرت الفنانة أيتن عامر وهي تجسد شخصية صحفية تدعى نهال والتي تبحث وراء حقيقة تنبؤات يوسف الشريف وتريد أن تحقق سبقا صحفيا.

وتبين خلال المشاهد أن يوسف الشريف كان يعالج العديد من المصابين لفيروس كورونا مما أدى إلى إصابته بالفيروس.

وكشفت الفنانة إيناس كمال والتي تعمل في شركة أبحاث طبية للفنان يوسف الشريف بأن هذه الشركة كانت تعمل على فيروس افتراضي منذ فترة وقامت بإنتاج لقاح لهذا الفيروس وتصديره لعدد من الدول الأجنبية فيما يثير الجدل بأن الفيروس الجديد من صنع بشري سيدمر البشرية من أجل الكسب المالي.

مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة:

قنوات ON الفضائية:

ويعرض المسلسل على قناة أون الفضائية في الثانية عشرة والنصف صباحا بعد منتصف الليل، والإعادة في السابعة صباحًا، والإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف صباحًا، كما يعرض العمل على قناة أون دراما في الثانية مساء، والإعادة في التاسعة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في السادسة والنصف مساء.

قنوات الحياة الفضائية:

كما يعرض (كوفيد 25) على قناة الحياة الحمراء فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة في الخامسة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا.

يعرض على قناة الحياة مسلسلات في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة في الرابعة صباحًا، والإعادة الثانية في السابعة والنصف مساء والنصف مساء، والإعادة الثالثة في الثالثة عصرًا.

قنوات روتانا خليجية:

وتعرض قناة روتانا خليجية العمل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

القناة الفضائية الأولى:

وتعرض القناة الفضائية الأولى مسلسل كوفيد 25 في 3 مواعيد وهي البث الأول في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

أبطال وصناع مسلسل كوفيد 25:

وتأتي بطولة مسلسل "كوفيد - 25" يوسف الشريف، ويشاركه العمل في البطولة والتمثيل: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25:

"كوفيد 25" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة في إطار من التشويق والخيال العلمي، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.