في 14 لقطة.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يصلي البصخة المقدسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم بأربعاء البصخة المقدسة.

ونشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لبطريرك الأقباط الكاثوليك أثناء رئاسة صلوات البصخة المقدسة بكنيسة مارجرجس بالقصيرين.

قال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان نشره عبر فيسبوك، إن بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالقصيرين.

شارك في الصلاة الأب مجدي زكي، راعي الكنيسة، والأب جوزيف الكرملي وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، وألقى غبطة البطريرك كلمة العظة حول صلوات البصخة، والتسبحة، وحول أمثال الكتاب المقدس، فيما واختتمت صلوات البصخة المقدسة بإعطاء البركة الرسولية الختامية من غبطة البطريرك.

173019185_270341964766027_6693000443836102803_n

174120391_270342234766000_3862060335663440913_n

176712640_270341751432715_1852019147702931659_n

178601169_270342118099345_5902807861929018732_n

178654712_270341934766030_662007428405764516_n

178808351_270342208099336_4834053366062105830_n

178901010_270341778099379_4499754370593778253_n

178988432_270342161432674_1019852396586029080_n

179048028_270342054766018_1011829562771518106_n

179204083_270341708099386_5814283562130626587_n

179284623_270341898099367_2464733012802292025_n

179517609_270341801432710_7451049252788459312_n

179560513_270341834766040_6160482274297435207_n