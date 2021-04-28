الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى

الكرازة

في 14 لقطة.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يصلي البصخة المقدسة

بطريرك الاقباط الكاثوليك
بطريرك الاقباط الكاثوليك يصلي البصخة المقدسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم بأربعاء البصخة المقدسة.

ونشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لبطريرك الأقباط الكاثوليك أثناء رئاسة صلوات البصخة المقدسة بكنيسة مارجرجس بالقصيرين.

قال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان نشره عبر فيسبوك، إن بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالقصيرين.

شارك في الصلاة الأب مجدي زكي، راعي الكنيسة، والأب جوزيف الكرملي وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، وألقى غبطة البطريرك كلمة العظة حول صلوات البصخة، والتسبحة، وحول أمثال الكتاب المقدس، فيما واختتمت صلوات البصخة المقدسة بإعطاء البركة الرسولية الختامية من غبطة البطريرك.

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