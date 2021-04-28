الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس فوزي: القيامة أمل وعزاء للمتألمين

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس فوزي

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم بأربعاء البصخة المقدسة.

وأطلق الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المنيا، رسالته الرعوية بمناسبة احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد في 2 من شهر مايو المقبل.

قال باسيليوس، في رسالته الرعوية، إن قيامة المسيح من بين الأموات تعطي الفرد أملاً وحياة أفضل، وتخفي الياأس من حياة المؤمنين، وتعطي رسالة عزاء كل متألم وكل اسرة فقدت احدا عزيزا عليها ان هناك لقاء يجمع الجميع بسبب القيامة، كما أوضح أن القيامة رسالة رجاء أخرى لكل مَن يمر بتجارب، فبعد اليلل الطول حتما يظهر النور والرجاء والأمل والحياة الأفضل.

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

178827428_270870401379850_4576553729118711273_n
178827428_270870401379850_4576553729118711273_n
178838621_270870238046533_1444350937979506744_n
178838621_270870238046533_1444350937979506744_n
ترتيبات أسبوع الآلام الكنائس في اسبوع الالام صلوات اسبوع الالام

الأكثر قراءة

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

الدورى مهدد بالإلغاء بسبب المنتخب الأوليمبى

بالأرقام.. «تكافل وكرامة» مظلة الفئات الأشد احتياجًا

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟