أول من قدم المسحراتي في التلفزيون.. حكاية «شكوكو» مع شهر رمضان

كشف أمير سلطان، حفيد الفنان محمود شكوكو، عن طقوس جده الراحل في شهر رمضان.

حيث كشف أن جده الراحل كان حريصا في رمضان من كل عام على شراء فانوس هدية لكل فرد من أفراد الأسرة، بداية من زوجته وحتى أحفاده.

وتابع: "عشت مع جدي محمود شكوكو حوالي 13 سنة، قبل رحيله في 21 فبراير عام 1985، كنت مقيما معه تمامًا، لارتباط والدي ووالدتي بالسفر لفترة إلى السعودية".

وأكمل: "في رمضان كان يحصل على إجازة من العمل، خاصة وأن سنوات عمره الأخيرة كان أغلب شغله مرتبطا بإحياء الأفراح، والتي تتوقف في شهر رمضان، فيتفرغ لعادات الشهر".

وكشف أنه حضر فترة تقديم جده لحلقات فوازير "الأدباتي"، وهي أشبه بشخصية "المسحراتي"، والتي كانت تُذاع على إحدى الإذاعات بعد الفطار، وتُعاد قبل الفجر.

يذكر أن الفنان محمود شكوكو هو أول من قدم دور المسحراتي في التليفزيون المصري، الذي تم افتتاحه عام 1960، وكان أول رمضان يشاهده الجمهور على التليفزيون عام 1961

شكوكو هو أول فنان مصري يركب في أواخر الأربعينات السيارة الإنجليزية ماركة "بانتيللي" التي لا يركبها غير اللوردات والسفراء والأمراء ما أثار عليه حقد أفراد الأسرة المالكة وبعض أفراد العائلات الأرستقراطية وأجبروه على بيعها.

ـ الزيجة الأولى لـ"شكوكو"

ربط البعض بين سيارة شكوكو وقصة الحب الكبيرة بينه وبين سيدة المجتمع عائشة هانم فهمي صاحبة القصر المعروف باسمها في الزمالك، ويقال: إن هذا الحب انتهى بالزواج بعد طلاق عائشة فهمي من زوجها الفنان يوسف وهبي الذي اشتاط غيظا وحقدا على محمود شكوكو وحرض عليه رجال القصر وأبناء العائلات الأرستقراطية في مصر ليحولوا بينه وبين الاستمرار زوجا لإحدى سيدات هوانم المجتمع، لأن يوسف وهبي يرى أن زواج شكوكو من عائشة فهمي طعنة لبنات الأسر الأرستقراطية والأسر الكريمة والعائلة المالكة في مصر.. وتحولت نقمة القصر وغضب يوسف وهبي على محمود شكوكو إلى حملة مسعورة ضده لم يستطع هو ولا عائشة الصمود أمامها.. فابتعدا لكنه أبدا لم يتأثر حبها له وحبه لها حتى بعد زواجه من أم أولاده، وقد طلقها محمود شكوكو بعد أن دعاه مجموعة من أصدقائه، وحيد فريد ومحمود فريد وأبو السعود الابياري وأحمد عزت مدير الشهر العقاري زوج زورو شكيب وسعيد مجاهد ونجيب خوري... وحضر إليهم محمود شكوكو على قهوة الأوبرا ومعه كلبه الضخم وأقنعوه بأن يطلقها وبالفعل حدث ذلك.

وفى حياة محمود شكوكو تزوج ثلاث مرات الأول أم ولديه سلطان وحمادة.

الزوجة الثانية كانت فتاة صغيرة تزوجها بالرغم من معارضة أسرتها لكنها مرضت بمرض خطير وطاف بها على أطباء مصر وأولياء الله وأنفق عليها آلاف الجنيهات على علاجها لكنها ماتت واقتنع أهلها بأنه إنسان طيب وعطوف ووافقوا على أن يزوجوه أختها الصغرى.