ضبط عاطل أطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش «للتباهي» بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على مرتكب واقعة إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته وتصوير مقطع فيديو وبثه عبر صفحته الشخصية للتباهي.

وردت معلومات لأجهزة مديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيامه بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش بحوزته حال تواجده أعلى سطح العقار سكنه.

بإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وأمكن تحديد هوية المشار إليه وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة).



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد 5 طلقات من ذات العيار – المستخدم فى الواقعة).

وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وعلل قيامه بتصوير مقطع الفيديو وبثه عبر صفحته الشخصية لتداوله بين أصدقائه بقصد التباهى، كما أضاف بتحصله على الفرد الخرطوش من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه)وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.