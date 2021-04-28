بطريرك الكاثوليك يستقبل المطران مار يعقوب سمعان
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأربعاء، بالبصخة المقدسة.
وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل اليوم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر المطران مار يعقوب أفرام سمعان، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك، والنيابة البطريركية بالسودان، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.
وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر فيسبوك، أن تلك الزيارة تأتي في إطار رغبة مار يعقوب أفرام في التعرف على البطريرك بصفته رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حيث تعد هذه الزيارة الأولى له بمصر، منذ تعيينه مدبرًا بطريركيًا للسريان الكاثوليك بمصر.