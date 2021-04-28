أبرزها «عبد الغفور البرعي».. أدوار تسلل بها نور الشريف إلى قلوب المصريين

تحل اليوم الذكرى الـ76، لميلاد الفنان الكبير نور الشريف، والذي يعد واحدا من أعمدة الفن العربي، فقد عرف الفنان الراحل بثقافته الواسعة، وتنقل في أداء الأدوار والشخصيات المختلفة بمنتهى التألق والتميز والتي تركت طابع خاص في وجدان المشاهد وللفنان الراحل عدد من الأعمال الخالدة، والتي ما زالت تعيش في وجدان محبيه، ومن أبرزها:

1- لن أعيش في جلباب أبي

يكفي أن تذكر اسم "عبد الغفور البرعي"، وهي الشخصية التي جسدها الفنان الكبير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، حيث كانت هذه الشخصية علامة فارقة في تاريخ نور الشريف، وحصد الفنان الراحل على عدد من الجوائز داخل مصر وخارجها، عن هذا الدور، وشاركه بطولة العمل عبلة كامل، محمد رياض، مصطفى متولي، مخلص بحيري، قصة إحسان عبد القدوس، وإخراج أحمد توفيق.

2- المصير

جسد الفنان الراحل شخصية الفيلسوف والطبيب الكبير ابن رشد، وحينما تشاهد الفيلم لن تتخيل أن يقوم ممثل آخر بأداء هذه الشخصية سوى الفنان نور الشريف، الفيلم بطولة ليلى علوي، خالد النبوي، صفية العمري، وإخراج يوسف شاهين.

3- الصرخة

قام الفنان الكبير نور الشريف، بأداء شخصية شاب أصم، وحصل الفنان الراحل على عدة جوائز عن دوره بالفيلم، فقد برع "نور الشريف" في نقل مشاعر الشاب الأصم كما يجب أن تكون، وشاركه بطولة الفيلم معالي زايد، نهلة سلامة، ومن تأليف كرم النجار، وإخراج محمد النجار.

4- بئر الخيانة

كعادته في التنقل البارع لأداء جميع الشخصيات، جسد الفنان نور الشريف شخصية الجاسوس في فيلمه الشهير "بئر الخيانة"، حيث لم يقتصر أداؤه للشخصيات على الشخصية الطيبة أو المثالية، بل استطاع تجسيد هذه الشخصية التي نقلت عن قصة حقيقية بمنتهى التألق، وشاركه بطولة الفيلم عزت العلايلي، هدى رمزي، دلال عبد العزيز.



5- الدالي

على مدار 3 أجزاء، جسد الفنان نور الشريف شخصية "سعد الدالي"، رجل الأعمال العصامي الذي يحقق عددا من النجاحات ويفقد ابنه في حادث دبره له ابن عمه، وشارك في هذا العمل عدد كبير من النجوم، من بينهم صلاح عبد الله، سوسن بدر، حسن الرداد، عمرو يوسف.

6- عائلة الحاج متولي

من أشهر المسلسلات في تاريخ نور الشريف، حيث جسد شخصية "متولي سعيد"، الذي يتزوج ب4 نساء دفعة واحدة، ويعاني بسبب مشاكلهم التي لا تنتهي، وشاركه بطولة المسلسل غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، ماجدة زكي، مصطفى شعبان.



7- سواق الأتوبيس

صنف الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، فقد أدى الفنان الكبير في هذا الفيلم شخصية "حسن" السائق الذي يحاول انقاذ والده من الحجز على الورشة الذي يملكها، وفي رحلة بحثه عن شخص يساعده، يتعرض لعدد كبير من الصعاب، حين يتخلى الجميع عنه، وشاركه بطولة الفيلم عماد حمدي، ميرفت أمين.