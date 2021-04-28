الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توماس يرأس البصخة المقدسة في كنيسة ابني بيتك بـ6 أكتوبر (صور)

الانبا توماس عدلي
الانبا توماس عدلي

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم، بأربعاء البصخة المقدسة.

ونشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لترأّس الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك البصخة المقدسة في كنيسة الملاك ميخائيل، منطقة ابن بيتك، مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، الجيزة.

وتأمّل الأنبا توماس شرح أناجيل الساعات الخاصّة بالخدمة، والتي تتحدّث عن أهميّة الاستعداد، سواء في حياتنا الرّوحيّة بصفة عامّة، وفي أسبوع الآلام بصفة خاصّة لإحياء ذكرى قيامة الرّب يسوع، فإيماننا المسيحيّ أساسه الإيمان بالرّب القائم.

كما شارك في الخدمة، راعي الكنيسة الأب روفائيل فوزي.

 

178827428_270870401379850_4576553729118711273_n
178827428_270870401379850_4576553729118711273_n
178838621_270870238046533_1444350937979506744_n
178838621_270870238046533_1444350937979506744_n
178846798_270870018046555_4377134734458217756_n
178846798_270870018046555_4377134734458217756_n
178935256_270870181379872_5085281535954386442_n
178935256_270870181379872_5085281535954386442_n
178971459_270870368046520_1644125146682964696_n
178971459_270870368046520_1644125146682964696_n
179083697_270870124713211_700457154170587139_n
179083697_270870124713211_700457154170587139_n
179230949_270870298046527_912367178857348530_n
179230949_270870298046527_912367178857348530_n
180262951_270870071379883_4796986094408101387_n
180262951_270870071379883_4796986094408101387_n
الكنائس في اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام صلوات اسبوع الالام

الأكثر قراءة

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

الدورى مهدد بالإلغاء بسبب المنتخب الأوليمبى

بالأرقام.. «تكافل وكرامة» مظلة الفئات الأشد احتياجًا

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟