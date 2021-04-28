الأنبا توماس يرأس البصخة المقدسة في كنيسة ابني بيتك بـ6 أكتوبر (صور)

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم، بأربعاء البصخة المقدسة.

ونشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لترأّس الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك البصخة المقدسة في كنيسة الملاك ميخائيل، منطقة ابن بيتك، مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، الجيزة.

وتأمّل الأنبا توماس شرح أناجيل الساعات الخاصّة بالخدمة، والتي تتحدّث عن أهميّة الاستعداد، سواء في حياتنا الرّوحيّة بصفة عامّة، وفي أسبوع الآلام بصفة خاصّة لإحياء ذكرى قيامة الرّب يسوع، فإيماننا المسيحيّ أساسه الإيمان بالرّب القائم.

كما شارك في الخدمة، راعي الكنيسة الأب روفائيل فوزي.

178827428_270870401379850_4576553729118711273_n

178838621_270870238046533_1444350937979506744_n

178846798_270870018046555_4377134734458217756_n

178935256_270870181379872_5085281535954386442_n

178971459_270870368046520_1644125146682964696_n

179083697_270870124713211_700457154170587139_n

179230949_270870298046527_912367178857348530_n