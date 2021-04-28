الأنبا توماس يرأس البصخة المقدسة في كنيسة ابني بيتك بـ6 أكتوبر (صور)
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم، بأربعاء البصخة المقدسة.
ونشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لترأّس الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك البصخة المقدسة في كنيسة الملاك ميخائيل، منطقة ابن بيتك، مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، الجيزة.
وتأمّل الأنبا توماس شرح أناجيل الساعات الخاصّة بالخدمة، والتي تتحدّث عن أهميّة الاستعداد، سواء في حياتنا الرّوحيّة بصفة عامّة، وفي أسبوع الآلام بصفة خاصّة لإحياء ذكرى قيامة الرّب يسوع، فإيماننا المسيحيّ أساسه الإيمان بالرّب القائم.
كما شارك في الخدمة، راعي الكنيسة الأب روفائيل فوزي.