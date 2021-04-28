الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أزمة جديدة بين اتحاد الكرة والأهلى بسبب نهائى دورى أبطال إفريقيا

جريدة الدستور

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن وجود تحركات من جانب مسئولى النادى الأهلى لمخاطبة اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، من أجل إعفاء بعض اللاعبين من الانضمام للقائمة النهائية للفريق، الذي سيشارك فى مسابقة كرة القدم بأوليمبياد طوكيو والتي ستقام خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

واشترط مسئولو الأهلى عدم انضمام لاعبي الفريق لمعسكر المنتخب الأوليمبي والذي سينطلق يوم الخامس من يوليو، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأحمر بالمنافسة على بطولة دورى أبطال إفريقيا.

 

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