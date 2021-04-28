«ارتفاع شديد في الحرارة».. تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 28 أبريل إلى الجمعة 30 من الشهر ذاته، موضحًا أن اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- تفاصيل حالة طقس الأربعاء

وتوقع "شاهين"، أن طقس اليوم الأربعاء، سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلاً على جنوب البلاد، بينما يصبح لطيفًا على شمال البلاد ويمتد حتى القاهرة الكبرى.

كما توقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وأن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى23، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28.

- تفاصيل حالة طقس الخميس

يستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية فقط، وتكون حالة الطقس الخميس ليلاً معتدلة على الجنوب ويصبح الطقس لطيفًا شمالاً ويمتد حتى القاهرة الكبرى.



وتوقع "شاهين" سقوط أمطار تكون خفيفة إلي متوسطة، غدًا الخميس، بشكل متقطع وتكون الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولفت إلى حدوث نشاط الرياح الخميس على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية.



- تفاصيل حالة طقس الجمعة

وأوضح "شاهين" تفاصيل حالة الطقس بعد غد الجمعة، قائلا إنه سيكون فى القاهرة حارًا نهارًا وكذلك الوجه البحري، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس لطيفا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ليلاً، ومعتدلا على جنوب البلاد، وتوقعت وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد والوجه البحري.