السيطرة على حريق بدير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الأربعاء، بدير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية، بعدما اشتعلت بإحدى الورش المتواجدة بالدير، وسط مخاوف كبرى انتابت عمال الدير في ظل حالة الغلق التي يشهدها الدير في ظل أسبوع الآلام الجاري، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد بورود بلاغ إلي ضباط الحماية المدنية بالإسكندرية بنشوب حريق بدير مار مينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والدفع ب4 سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ، وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد النيران إلى سائر أماكن الدير، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن تعبئة زيت البركة الخاص بالدير، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وتحر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، كان قد لقى عاملان مصرعهما في الحال، اليوم الأحد، إثر سقوط سقالة معدنية بشارع النصر أمام جرين بلازا، بمنطقة سموحة، شرق الإسكندرية، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط سقالة بإحدى العمارات بشارع النصر بسموحة أمام جرين بلازا ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط عاملي محارة، وتوفوا في الحال، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، قررت سرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبنى المصنع ووضع تقرير يفيد بمدى سلامته الإنشائية، والتحفظ على ملف المصنع بحى شرق وإحضاره للنيابة العامة للاطلاع على التراخيص ومدى توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وتحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين بالمستشفى، والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب توقيع كشف مفتش الصحة عليها.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة حول نشوب حريق بمصنع "شاتورنا" للملابس الجاهزة بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع بدائرة القسم.

وانتقل ضباط مباحث القسم برفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها و7 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة علي النيران وإخمادها.

بالمعاينة والفحص تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق وحدوث ماس كهربائي بإحدى الغرف بالطابق الأخير، علي أثره اشتعلت النيران بالغرفة أثناء تواجد العمال.

وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثة إلي مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.