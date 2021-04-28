الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

غلق مسجدين بالمنوفية لعدم التزام الرواد بإجراءات مواجهة كورونا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد المغفرة بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم والمسجد القبلي بناحية كفر الجلابطة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية؛ لعدم التزام روادهما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة، أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل)، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي بناءً على المذكرة الواردة إلى غرفة العمليات المركزية من مديرية أوقاف المنوفية اليوم الأربعاء.

وحدد وزارة الأوقاف ضوابط العمل بالمساجد في رمضان:

فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح بضوابط

استمرار العمل بجميع الضوابط الاحترازية والإجراءات التي تشمل : 
1. ارتداء الكمامة. 
2. اصطحاب المصلى الشخصي . 
3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي . 
4. استمرار عدم فتح دورات المياه . 
5. استمرار عدم فتح الأضرحة . 
6. استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها . 
7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة . 
8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها . 
9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد .
10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية . 
11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد , مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر , أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني . 
12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع. 
13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح . 
14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه . 
15. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم. 
16. على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات , ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني . 
17. عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل .
18. تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني , وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع السادة مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية ويرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا لمعالي الوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.

وزير الأوقاف غلق مساجد إذاعة صلاة التراويح

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