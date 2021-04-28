«أكلات أسبوع الآلام».. طريقة عمل البصارة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بأربعاء البصخة المقدسة.

ويعتبر أسبوع الآلام هو أزهد أيام العام حيث يكتفي الأقباط بالفول والطعمية والبصارة وما شابه طول الأسبوع ولا يأكلون أي ماكولات غير ذلك.

وفي سياق متصل، شرح الشيف عزت إسحق، طريقة عمل البصارة، التي أحيانا كثيرة تكون من ضمن الأكلات الرئيسية في أسبوع الآلام.

وعن المكونات، قال إنها تتكون من نصف كيلو فول مدشوش بدون قشر، و1 بصلة متوسطة الحجم لتستخدم في تسوية الفول، وثلاث آخريات من الحجم الكبير ويقطعوا أو يبشروا، و1 فلفل من النوع الحار، وعدد ثلاث فصوص من الثوم، و2 من ربطات الكزبرة الخضراء، ومثلهما للشبت، و1 ملعقة كبيرة الحجم من النعناع الجاف، وأخرى صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة، إضافة إلى الملح والفلفل الأسود، والزيت المستخدم في التحمير.

وعن طريقة التحضير، قال إنه يتم غسل الفول بعد تنقيته، ووضعه على النار حتى يصل لمرحلة الغليان، ثم يضاف اليه البصلة ذات الحجم المتوسط والثوم والفلفل الحار، ويترك على نيران هادئة فترة زمنية تستغرق 30 دقيقة، ثم يضاف اليهم الكزبرة الخضراء والشبت، ويترك الخليط فترة 10 دقائق اخرى، وبعد ذلك تطفئ النيران، ويترك الخليط ليبرد ثم يغرف في اطباق للتقديم ويوضع فوقه الفلفل الاسود والملح، ثم يخفق الخليط في الخلاط الكهربائي حتى يصل الى مرحلة تامة في النعومة.

يخرج الخليط من الخلاط الى النيران مجددا، ويضاف اليه النعناع الجاف والكزبرة الجافة، والبصلات الثلاث المحمرة، ويترك ليصل الى مرحلة الغليان في فترة زمنية تقدر بخمسة دقائق، ثم يقدم في اطباق مجهزة للاكل.