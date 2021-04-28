«البحيرة» تواصل جهودها لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

قامت، اليوم، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، بمتابعة أعمال تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المعهد الطبى القومى بدمنهور، والتقت مع بعض المواطنين المتقدمين الذين تلقوا الجرعة، حيث أشادوا بالتنظيم والإعداد الجيد والاهتمام الكبير للسيد الرئيس وللدولة المصرية بجميع المواطنين والعمل على توفير أقصى درجات الحماية والعناية لهم.



وناشدت نائب المحافظ السادة المواطنين ضرورة التقديم لتلقي اللقاح عبر الطرق المعلنة من وزارة الصحة والسكان، وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥.



وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه قد تم تجهيز مركزين آخرين بمستشفى كوم حمادة ومستشفى إدفينا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالإضافة إلى المركزين الحاليين بالمعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى دنشال.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم تطعيم الفرق الطبية، وجار التطعيم لكافة الفئات المستهدفة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتطعيم آمن وبالمجان للمواطن، الذى تلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والجهود المستمرة التى تقوم بها المحافظة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالاستمرار في المتابعات اليومية لجميع المراكز الأربعة التى يتم من خلالها تلقى تطعيم لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه جار العمل على زيادة المراكز.

لمزيد من التفاصيل ولحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني



www.egcovac.mohp.gov.eg



أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)



للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

