الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن أثناء عبوره طريق الاوتوستراد

مصرع مسن
مصرع مسن

لقى مسن مصرعه أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة الخليفة بعد اصطدام سيارة ملاكي به. 

البداية تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادثة سير أسفرت عن متوفي بطريق الخيالة أسفل كوبري الحضارة الجديد، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير “محمد.ع”، 37 سنة، مدرس حاسب آلي، مقيم الخليفة بالسيارة قيادته رقم أ ق /٥٧٩١ ملاكي تويوتا كورولا نبيتي اللون فوجئ بعبور المتوفي "نبيل. و.م" 73 سنة بدون عمل مقيم ش الشهاوي البساتين فاصطدم به، ما أدى إلي وفاته وباجراء المعاينة علي السيارة تبين وجود كسر في الزجاج الأمامي من جهة اليسار وكسر بالفانوس الأمامي من جهة اليسار وتطبيق بالكبوت من جهة اليسار ولا توجد ثمة تلفيات أخرى. 


تم إخطار النيابة العامة التي أفادت أولاً بنقل جثة المتوفي لمشرحة النيابة بزينهم، وطلب التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعما إذا كان في الوفاة شبهة جنائية من عدمه.

مصرع عبوره الأوتوستراد

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