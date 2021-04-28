لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة، حملة مكبرة لتفتيش على المقاهي، لرصد مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لاستمرار تنظيم الحملات المكبرة وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن التالي: غلق وتشميع مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة، وذلك لاستعمالة '' الشيشة'' بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك بحضور رئاسة حي غرب المدينة وقسم الاشغالات بالوحدة.

ويأتي ذلك ضمن مجهودات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة، في التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تنظيم الحملات المكبرة لرصد المخالفات، بالإضافة إلى دورها في تجميل المدينة من خلال أعمال المتابعة المستمره، وفرض السيطرة ومنع العشوائية في الأسواق، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانه بشكل دوري لاعمدة الانارة.

كما تعقد للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لقاءات للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين، حيث يحرص العميد عادل شرشر رئيس الوحدة على عقد اللقاءات مع المواطنين في مكتبه للاستماع إلى مشكلاتهم إيجاد الحلول لها.

كما أن الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك''، تحرص من خلالها نشر جميع الأخبار المتعلقة بالمجهودات التي تقوم بها الوحدة بشكل يومي، سواء تضمنت لقاءات أو متابعات نواب رئيس الوحدة للأعمال المتعدد، من الحملات المرورية على الأسواق لرصد المخالفات ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة أعمال الصيانه والاناره، بالإضافة إلى العديد من المهام التي يتم متابعتها عن طريقهم.

غلق مقهى في أسوان

غلق مقهى في أسوان

غلق مقهى في أسوان

غلق مقهى في أسوان