الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل بدء الإجازات.. «الأطباء» تدشن حملة توعية ضد كورونا

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

دشنت نقابة الأطباء حملة توعية ضد فيروس كورونا، تستهدف توعية المواطنين فى الإجازات المقبلة التى قد يعتبرها البعض فرصة للتجمعات والعزومات والخروج إلى المولات والسفر بين المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك ما ينذر بزيادة عدد الإصابات.

وناشدت النقابة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة، من ارتداء الكمامة والتباعد والحرص على أخذ اللقاح فى أقرب وقت.

ومن جانبها، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا.

كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الأطباء فيروس كورونا حملة توعية ضد كورونا توعية المواطنين للتجمعات والعزومات والخروج

الأكثر قراءة

استنفار أمني بمحيط كنائس القاهرة لتأمين أعياد الأقباط

«لا تهاون».. مصابون بكورونا للمرة الثالثة: «أعنف وأشد»

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 36

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

تفاصيل جلسة تعنيف موسيمانى لـ «سعد سمير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي