قبل بدء الإجازات.. «الأطباء» تدشن حملة توعية ضد كورونا

دشنت نقابة الأطباء حملة توعية ضد فيروس كورونا، تستهدف توعية المواطنين فى الإجازات المقبلة التى قد يعتبرها البعض فرصة للتجمعات والعزومات والخروج إلى المولات والسفر بين المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك ما ينذر بزيادة عدد الإصابات.

وناشدت النقابة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة، من ارتداء الكمامة والتباعد والحرص على أخذ اللقاح فى أقرب وقت.

ومن جانبها، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا.

كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.