اجتماعات فيينا.. المحادثات مستمرة مع إيران حول آثار اليورانيوم في بعض المواقع السرية

لليوم الثاني على التوالي تستمر اجتماعات الجولة الثالثة من مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، مع وصول الوفد الأمريكي إلى العاصمة النمساوية.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات صحفية، بأن المحادثات مستمرة مع إيران حول آثار اليورانيوم في بعض المواقع النووية السرية.

وصرح مندوب روسيا لدي المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف بأن الوفد الأمريكي برئاسة روبرت مالي سوف يلتقي غداً الخميس الوفد الروسي لمناقشة الاتفاق النووي.

وأوضحت قناة العربية نقلا عن مراسلها هناك، أن وفود إيران وروسيا والصين عقدوا اجتماعا خاصا وكانت الجولة الثالثة انطلقت رسميا قبل أن تنفض سريعا.

وقال مندوب روسيا إن الأطراف اتفقوا على تسريع مسار العودة لاتفاق فيينا مع إيران لعام 2015.

ولفت أوليانوف إلى أن هناك "كل الدواعي للتفاؤل الحذر" إزاء المفاوضات الجارية، مشيرا إلى أن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبا حذف كلمة الحذر من هذه العبارة.

وأوضح أوليانوف أن مسألة رفع العقوبات التي فرضتها على إيران إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تزال تشكل موضع مفاوضات صعبة جدا، موضحا أن الإيرانيين يسعون إلى تخفيف العقوبات قدر الإمكان، فيما يعتقد الأميركيون أن بعض العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولذلك يمكن إبقاؤها.

يذكر أن وفدا روسيا والولايات المتحدة في فيينا قد عقدا أكثر من اجتماع ثنائي بشأن ملف إيران النووي منذ بداية المفاوضات الحالية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعلن أمس الثلاثاء، أن عودة إيران للالتزام بالاتفاق تمهد لرفع العقوبات الأمريكية، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

كما أعلن مندوب روسيا في فيينا انتهاء الاجتماع الرسمي بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقه.