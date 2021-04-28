الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

صورة وتعليق.. قبلة يهوذا الخائن في أربعاء البصخة المقدسة

قبلة يهوذا الخائن
قبلة يهوذا الخائن في اربعاء البصخة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأربعاء البصخة المقدسة.

وتنشر (الدستور) صورة يرجح أن راسمها روسي الأصل، واستخدمت في عدة مؤلفات شهيرة على الصعيدين العربي والغربي، لعل أبرزهم كتاب شخصية يهوذا الاسخريوطي في نماذج روائية للكاتب الدكتور ثائر زين الدين.

يظهر في الصورة تجسيد للنصوص الإنجيلية التي روت مشهد القبض على السيد المسيح واعتقاله قبيل محاكمته دينيا وسياسيًا، ويظهر في الصورة أشهر مشاهد القبض على المسيح وهو مشهد قبلة يهوذا الذي ترأس وفد الاعتقال الروماني اليهودي، حيث دلهم على شخص المسيح بتقبيله، وهو ما رد عليه المسيح قائلاً بحسب الإنجيل:"يهوذا.. ابقبلة تسلم بن الانسان؟!"، وهو ما كان له بالغ الاثر في نفس التلميذ الخائن الذي شنق نفسه منتحرا بعد ندمه على فعلته.

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