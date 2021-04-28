الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

مجلس جامعة الأزهر يهنئ «الهندسة الزراعية» بصدور مجلتها العلمية

الدكتور سمير حافظ،
الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية

هنأ مجلس جامعة الأزهر، الأربعاء، كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر لصدور العدد الأول من مجلتها العلمية المتخصصة.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود كلية الهندسة، برئاسة الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية، والتي ينعكس مخرجاتها التعليمية نحو خدمة المجتمع، وهو ما تجسد واضحًا في مؤتمرها الدولي الذي نظمته تحت عنوان: «التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م» والذي نظمته الكلية العام الماضي. 

وطالب رئيس الجامعة بضم محكمين جدد إلى المجلة؛ تصبح أول مجلة دولية متخصصة من نوعها في مصر والشرق الأوسط ترفع على بنك المعرفة؛ ليفيد منها جميع الباحثين في مختلف المجالات. 


والدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، تم اختياره عضوًا في الهيئة التنفيذية العليا لتأهيل الشباب الأفريقي لسوق العمل، وقد شارك في فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الأفريقية، الذي عقد تحت عنوان: «الذكاء الاقتصادي في القارة الأفريقية»، وقد ترأس عميد كلية الهندسة الزراعية أحد جلسات المؤتمر، كما ألقى بحثًا في المؤتمر بعنوان: «التعاون الأكاديمي بين مصر والقارة  الأفريقية».

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