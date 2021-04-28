الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفاوة كبيرة بفيلم «كباتن الزعتري» لـ علي العربي في مهرجان موسكو

كباتن الزعتري
كباتن الزعتري

حالة كبيرة من الإعجاب حققها الفيلم المصري كباتن الزعتري بعد عرضه أمس في مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وهو ما عكسته حفاوة الاستقبال في الندوة الصحفية التي أقيمت بعد العرض بتقنية الفيديو كونفرانس.

وكان المهرجان قد احتفى بالفيلم قبيل وبعد عرضه نتيجة السمعة الطيبة التي حققها في المهرجانات العالمية التي عرض بها، وهو ما دفع مخرجه ومنتجه علي العربي للتعبير عن سعادته الكبرى بردود الفعل والحفاوة التي وجدها في الندوة الصحفية.

موسكو هو المهرجان الخامس الذي يشارك فيه فيلم “كباتن الزعتري” 

ويواصل الفيلم المصري "كباتن الزعتري" رحلته مع المهرجانات العالمية خلال شهر أبريل الجاري حيث كان قد عرض من قبل في  مهرجان سياتل السينمائي الدولي في دورته السابعة والأربعين، لتصبح هذه هي المشاركة الخامسة  للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا الذي تم اختياره فيه واحدا من أفضل أفلامه ووضعته مجلة فارايتي كثاني أفضل أفلامه، وشارك الفيلم أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان سان فرانسيسكو بأمريكا.

في الوقت نفسه يشارك الفيلم حاليا في  مهرجان CPH:DOX السينمائي الدولي في دورته الثامنة عشرة والتي ستستمر حتى  الثاني من مايو المقبل.

وكان الفيلم قد تم اختياره في صاندانس واحدا من أفضل ١٥ فيلما فيه ووضعته مجلة فارايتي في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف، وكان قد ظهر مؤخرا مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في حلقة من برنامجها معكم حققت العديد من ردود الفعل الإيجابية وكشف فيها العربي كواليس صناعة الفيلم، الفيلم الوثائقي الطويل تدور أحداثه حول محمود وفوزي طفلين من مخيم الزعتري وحلمهم الكبير باحتراف كرة القدم ورحلة كل منهما حتى حقق حلمه.

فيلم "كباتن الزعتري" حصد سلسلة طويلة من الإشادات وقد تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي العمل على الفيلم حوالى 7 سنوات كاملة، والفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلي العمل "محمود وفوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

يرصد فيلم "كباتن الزعتري" التغير الذى يمر به بطلى الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما.

كباتن الزعتري علي العربي مهرجان موسكو صانداس مهرجان

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