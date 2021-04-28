إحباط محاولة توريد «قمح مستورد» إلى مطحن شرق الدلتا على أنه محلي

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في حملة مكبرة بقيادة ناصر ثابت وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، توريد 2400 طن قمح مخلوط محلي ومستورد، إلي مطحن شرق الدلتا، وتضليل المسؤولين عنها والاستفادة من فارق الأسعار بغرض التربح دون وجه حق.

أكد "محمد عوض" وكيل مديرية التموين، أن معلومات سرية مفادها "محاولة توريد كميات من القمح المخلوط ، وتضليل المسؤولين عنها والاستفادة من فارق الأسعار"، قد وردت الي تموين بورسعيد، وعلي الفور تم تشكيل لجنة مكونة من" المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة و المهندس، ممدوح رمضان مدير صيانه الحبوب، و محمد اشرف و حاتم ماهر كبار مفتشى صيانة الحبوب، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة و سلامة الغذاء ، وتم التوجة الى شونه مطحن شرق الدلتا تم ضبط الكمية.

تم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة رقم 2470 لسنة 2021 جنح الضواحى، وتتولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

وكان قد قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن المديرية وضعت خطة لمتابعة ورصد حركة الأسواق خلال موسم شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الأساسية والاستهلاكية.



وكشف ثابت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن ضخ كميات إضافية من السلع التموينية والسلع المدعمة والحرة كـ "اللحوم ـ الدواجن ـ الأسماك ـ الزيت ـ الأرز ـ السكر" عبر الشركة العامة لتجارة الجملة والاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية والفئوية، مؤكدا تكثيف الحملات على محلات الجـزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة لمنع استغلال المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.



وأكد وكيل الوزارة انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع الشهر الكريم من الخامسة فجرا إلى الخامسة مساء، ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع المهمة للمواطنين.

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