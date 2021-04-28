اصطدام قطار بـ«لودر» في أشمون بالمنوفية دون وقوع خسائر

تعرض القطار رقم 546 القادم من محطة أشمون والمتجه إلى القاهرة منذ قليل للحادث تصادم ، بـ"لودر" صغير، وذلك عند أول رصيف محطة محلة سبك التابعة لذات الدائرة دون وقوع إصابات أو وفيات.

وكشف مصدر بمحافظة المنوفية، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية عن اصطدام قطار ب "لودر" أثناء عبوره من مكان غير مسموح به لعبور السيارات بالقرب من محطة محلة سبك التابعة لمركز أشمون.



وأكد المصدر أن القطار احتك ب لودر صغير، عصر اليوم، أثناء وقوفه بجانب السكة الحديد، وذلك بالقرب من محطة محلة سبك، ولم تتأثر حركة القطارات ولم تقع أي إصابات، نافيًا أن يكون تم تصادم أثناء العبور.



وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل ، وبعض المواقع الإخبارية، قد تداولوا واقعة اصطدام قطار 546 القادم من محطة أشمون، ب"لودر" صغير، وذلك عند أول رصيف محطة محلة سبك التابعة لمركز أشمون، دون وقوع إصابات أو وفيات، واستكمل القطار رحلته.

وتبين من التحريات الأولية عدم وقوع أي حالات إصابة أو تعطل لحركة القطارات، حيث أستأنف القطار رحلته بشكل منتظم، دون وقوع أي خسائر ماديه أو خسائر في الأرواح