تعرف على ضحية رامز جلال فى «رامز عقله طار».. الليلة

ينضم لضحايا الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار"، الذي يعرض عبر فضائية mbc مصر، الفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر.

وكان ضحية رامز جلال في الحلقات الماضية الفنان أحمد سعد، ورمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، وحمو بيكا والراقصة لورديانا، ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ودينا الشربيني، واللاعب السعودي فهد المول، والفنان محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، والفنان أحمد مالك، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان السوري معتصم النهار، والفنانة ريم مصطفى، ومحمد هاني لاعب النادي الأهلي، والفنانة السعودية ريم عبدالله.