الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن مبادرة التمويل العقاري

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا الأربعاء، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقارى التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى، التى كلف ببلورتها الرئيس السيسي تمهيدًا لإطلاقها، تُعد مبادرة استثنائية تستهدف التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات، من خلال توفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم، حاليًا، التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الجديدة للتمويل العقارى، وخاصة مسئولى البنك المركزى، وذلك للوصول إلى صورة متكاملة لما يتعلق بها من مختلف الجوانب، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها، مضيفاً أهمية التنسيق أيضاً لإضافة برنامج مؤقت داخل المبادرة يتعلق بالوحدات التى يتم تنفيذها فى مختلف مدن الجيل الرابع، سواء التى تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، بما يسهم فى توفير وحدات سكنية لشرائح دخل متعددة، بقواعد وإجراءات يتم الاتفاق عليها مع مسئولى البنك المركزى تتعلق بنسب الفوائد وكذا عدد السنوات المسموح بها لسداد القروض، مؤكداً أن مثل هذه المبادرة والبرامج ستسهم فى إحداث انتعاشة فى هذا القطاع الحيوى.   

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