كيف تلبي الخدمات الحكومية الإلكترونية احتياجات المواطنين من المنزل؟

من خلال 60 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية أكدت القيادة السياسية عزمها وجهودها لدعم التحول الرقمي في شتى الخدمات الحكومية لتواكب مع عصر الحداثة والتكنولوجيا التي تسعى له، ومن المقرر بنهاية هذا العام أن يتم الوصول إلى 170 خدمة النهاية العام القادم الوصول إلى 250 خدمة حكومية رقمية يتم طلبها وتنفيذها من خلال الإنترنت ووسائل التكنولوجيا ومن خلال منصة مصر الرقمية.

وهو ما صرح به الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أنه بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها اجراء 2.4 مليون معاملة، لافتًا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمي.

ـ جولة داخل منصة مصر الرقمية

وفي جولة داخل المنصة الرقمية على شبكة الإنترنت والتي تحمل شعار "معاملاتك الحكومية من مكان واحد، وفّر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقمية فى دقائق معدودة"، حيث يمكن للمواطنين طلب العديد من الخدمات التي كانت تستغرق ساعات للانتهاء منها بل أحيانًا أيام حتى تقضي مصلحة حكومية ما.

ـ خدمات وزارة التموين

وفي بداية المنصة يوجد خيارات الخدمات الحكومية التي يمكنك من خلالها تصفح الخدمة التي ترغب فيها سواء كانت في وزارة التموين من تفعيل للبطاقة أو إصدار بدل تالف أو فاقد أو إصدار بطاقة جديدة أو نقل من محافظة لأخرى أو فصل من بطاقة أو إضافة فرد جديد للبطاقة وغيرها من خدمات الوزارة الأخرى.

ـ خدمات المحاكم

وكذلك يمكنك إقامة دعوى مدنية من خلال المنصة الرقمية من خلال توفير البيانات المطلوبة لاقامتها، أو طلب خدمات من السجل التجاري سواء بطلب مستخرج سجل تجاري أو الاستعلام عنه أو طلب تجديده وخدمات أخرى تابعة لهذه الخدمة.

ـ خدمات رخصي

ولأصحاب السيارات يمكن بكل سهولة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة من خلال المنصة الرقمية، ويمكن كذلك التظلم على مخالفات رخص القيادة أو سدادها ويمكن سداد المخالفات لمالك أخر وكذلك يمكن إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة.

ومن خلال خدمة مركباتي يمكن التظلُم على مخالفات رخص مركبات وتجديد رخصة مركبة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، استخراج توكيل بيع مركبة عن بُعد، كما يمكن التأكد من صحة بيانات مركبة مسجلة بإسمك عن بُعد.

ـ الشهر العقاري

ومن خلال خدمات الشهر العقاري يمكن استخراج صورة من عقد مُشهر أو استخراج صورة من كتاب دوري أو استخراج صورة من منشور مالي، وغيرها من الخدمات في ذات المنظومة.

ـ سرعة إنجاز الخدمات الحكومية التي كانت تستغرق ساعات وأموال

وفي هذا الصدد يقول الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إن التحول الرقمي طفرة نوعية في تاريخ مصر ولا يمكن حصر المزايا العديدة له، ولكن أهمها أن المواطن يمكنه طلب أي خدمة حكومية كان يستغرق أيام في الترتيب للذهاب من أجل الانتهاء منها، وهو جالس في منزله دون عناء ترتيب اليوم أو ركوب المواصلات والوقوف في الطوابير التي تصل للعشرات.

وأوضح أن الخدمات الحكومية الالكترونية ستوفر الوقت والجهد للمواطنين بشكل كبير حيث ستمنع ضياع الوقت في قضاء المصلحة "الكلمات المعتادة فوت علينا بكرة، وقت العمل خلص النهاردة"، بل التقديم لطلب الخدمة في أي وقت وسيتم الاستجابة في ساعات العمل المحددة.

وأشار إلى أن الرسوم المدفوعة لقاء الخدمة أصبحت سهلة وميسرة ويمكن دفعها بأي وسيلة دفع من خلال كارت الائتمان أو الفيزا، دون عناء ركوب المواصلات ودفع مبالغ هائلة فيها خاصة إذا كانت المصلحة الحكومية في أماكن تبعد كثيرًا عن محل الإقامة وأحيانا من محافظة لأخرى وكل هذا يتكلف وقت وجهد ومصاريف إضافية تسبب عبء على المواطن.