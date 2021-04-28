الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر ترسل مساعدات طبية إلى الكونغو

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار" نديجلى بكنشاسا" بجمهورية الكونغو الديمقراطية، محملة عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التى تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية فى أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

الأكثر قراءة

الدورى مهدد بالإلغاء بسبب المنتخب الأوليمبى

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

بعد عرضها فى «الاختيار 2».. كل ما تريد معرفته عن مأمورية عرب شركس

بالأرقام.. «تكافل وكرامة» مظلة الفئات الأشد احتياجًا

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟