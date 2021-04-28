«الصحة» تكشف خطورة تدخين التبغ على الأطفال: يسبب السرطان

كشفت وزارة الصحة والسكان المخاطر التى يتعرض لها الأطفال نتيجة استنشاق دخان التبغ، لافتة إلى أن شهر رمضان يعد فرصة للإقلاع عن التدخين.

وأوضحت أن تدخين التبغ يسبب الإصابة بسرطان الأطفال، وانخفاض النمو البدنى للأطفال كما يسبب الإصابة بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية، لافتة إلى أن تدخين التبغ يزيد من احتمالات حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، والإصابة بأمراض تنفسية مزمنة كالربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.

ناشدت وزارة الصحة المواطنين حال ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 168665 حالة حتى اليوم.