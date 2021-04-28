الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«البرلمان العربي» يدين التفجير الإرهابي في الصومال

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الذي قامت به عناصر من حركة الشباب المجاهدين ظهر اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021م، بتفجير سيارة خارج مقر للشرطة في العاصمة الصومالية، والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معرباً عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا هذا التفجير الإرهابي الجبان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

على صعيد آخر، يطالب البرلمان العربي كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مجدداً دعمه الكامل لدعوة فخامة الرئيس محمد عبد الله محمد رئيس جمهورية الصومال، للعودة إلى الحوار الوطني للتوافق حول كافة القضايا المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلاد، لتحقيق الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود في مواجهة خطر الإرهاب، وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت صباح اليوم أن 7 أشخاص علي الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 11 آخرين في انفجار سيارة خارج مقر للشرطة في العاصمة الصومالية. وأعلنت جماعة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، العقيد عبدي قاني محمد قلاف، أن الانتحاري حاول اقتحام المقر لكنه فشل. وأضاف: "كان من المحتمل أن يقتل المزيد من الأفراد لو لم يتوقف"، مشيرا إلى أن جنديين وثلاثة من المارة كانوا من بين القتلى.

يذكر أن حركة الشباب الإسلامية أو حزب الشباب أو حركة الشباب المجاهدين أو الشباب الجهادي أو الشباب الإسلامي هي حركة إسلام سياسي قتالية صومالية تنشط في الصومال، تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أيمن الظواهري، وتتهم من عدة أطراف بالإرهاب بينها الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج والسويد.

تأسست الحركة في أوائل 2004  كانت الذراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية التي انهزمت أمام القوات التابعة للحكومة الصومالية المؤقتة غير أنها انشقت عن المحاكم بعد انضمامه إلى ما يعرف بـ"تحالف المعارضة الصومالية" .

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