بارزاني لسفير الفاتيكان: التعصب الديني لا وجود له فى كردستان

أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني أن التعصب الديني ليس له موطئ قدم في ثقافة شعب كردستان، وأن التعايش متجذر في تاريخه.

وقال بارزاني، خلال استقباله سفير الفاتيكان لدى العراق ميتيا ليسكوفار والوفد المرافق له في أربيل، الأربعاء، إن الكردستانيين بجميع مكوناتهم كانوا سعداء بزيارة بابا الفاتيكان لأربيل.

وأوضح أن ثقافة التعايش ضاربة في التاريخ العريق للكرد، وأن الجميع إخوة في الإنسانية، وأن تقييم الأفراد يكون على أساس السلوك وليس المعتقد.

كما قال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إن دستور الإقليم المزمع إعداده سيضمن حقوق المسيحيين وجميع المكونات الدينية والقومية في الإقليم.

وتابع بارزاني خلال استقباله سفير الفاتيكان في العراق ميتيا ليسكوفار، أن الإقليم ينظر باهتمام إلى علاقاته مع الفاتيكان، معتبرا زيارة قداسة البابا إلى العراق وإقليم كردستان حدثاً تاريخياً، آملاً أن تكون حافزاً لعودة المسيحيين إلى وطنهم بعدما رحل عدد كبير منهم عن العراق.

وأوضح رئيس الإقليم أن افتتاح الجامعة الكاثوليكية في عينكاوا خطوة مهمة وإيجابية، مؤكداً أن التربية أساس رئيسى لمجتمع جيد ومتقدم، ويجب إيلاء منتهى الاهتمام بنوعية الدراسة وبثقافة التعايش والتسامح، وأن تنشئ الجامعات شبكة علاقات واسعة مع جامعات العالم لكي تستفيد إلى أبعد الحدود من التجارب الناجحة وتصبح جسر تواصل وتعزز التعايش والتسامح وقبول الآخر.

من جانبه، جدد سفير الفاتيكان في العراق تقدير الفاتيكان لإقليم كردستان الذي فتح أبوابه في وجه النازحين المسيحيين وآواهم، إلى جانب غيرهم من نازحي العراق.

وأشار السفير إلى أن الفاتيكان ينظر باهتمام وتقدير وامتنان كبير إلى هذا الموقف وإلى ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر في إقليم كردستان، وشكر نيجيرفان بارزاني ومسئولي وشعب كردستان على الترحيب الحار بقداسة البابا.

وأشاد رئيس الإقليم بالدور المهم لمسيحيي إقليم كردستان والعراق، مبيناً أن المسيحيين مكون أصيل ورئيسى لإقليم كردستان ولهم دور مشهود في خدمة وبناء وتقدم الإقليم وترسيخ ثقافة التعايش فيه.