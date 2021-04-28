الطريقة الكسنزانية تدين حريق مستشفى بالعراق وتطالب بالتحقيق العاجل

أصدرت الطريقة القادرية الكسنزانية، أكبر طريقة صوفية بالعراق بياناً قالت فيه "استمرارا لسلسلة دموية من المصائب التي تقترفها يد الإهمال وعدم المبالاة لأكثر من جهة حكومية يفجع العراقيون باستشهاد وإصابة كوكبة جديدة من أبنائهم الأبرياء حرقا واختناقا في مكان كان من المفروض أن يكون بيتاً للشفاء، فإذا بالمهملين بل المجرمين، يحولونه الى بيت للموت والشقاء فهل يعقل أن الفقير يأوي الى مستشفى حكومي هربا من وباء كورونا وطالباً للعلاج، فيلتهمه غول الفساد والإهمال وسرقة أموال الشعب، فلا وسائل وقاية من الحوادث أو الحرائق، وكأننا لسنا في بلاد الميزانيات الانفجارية، إن مأساة حريق مستشفى ابن الخطيب تتطلب من كل شريف الوقوف وقفة جادة والمطالبة بإيجاد الحلول، وليس التحقيق فقط، لأننا اعتدنا على تحقيقات كثيرة ، ونتائج لا تشفي بل تزيد الغموض غموضًا.

وتابع البيان إننا في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية نشجب ونستنكر الاستهانة البشعة بأرواح الناس، تلك الأرواح التي قدسها الله سبحانه وتعالى بكل شرائعه، ونقول: يا ولاة الأمر ضعوا نصب أعينكم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، وكونوا أهلا للمسؤولين، فالعراقيون ملوا القتل والترويع يومأ بيد إرهابي ، ويوما بيد مهمل أو سارق.



أوضح البيان "ختامًا نرفع أكفنا متضرعين الى الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضحايا هذا الحادث الأليم ، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين، بالشفاء العاجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.