الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

الطريقة الكسنزانية تدين حريق مستشفى بالعراق وتطالب بالتحقيق العاجل

نهرو الكسنزان...
نهرو الكسنزان... رئيس الطريقة الكسنزانية

أصدرت الطريقة القادرية الكسنزانية، أكبر طريقة صوفية بالعراق بياناً قالت فيه "استمرارا لسلسلة دموية من المصائب التي تقترفها يد الإهمال وعدم المبالاة لأكثر من جهة حكومية يفجع العراقيون باستشهاد وإصابة كوكبة جديدة من أبنائهم الأبرياء حرقا واختناقا في مكان كان من المفروض أن يكون بيتاً للشفاء، فإذا بالمهملين بل المجرمين، يحولونه الى بيت للموت والشقاء فهل يعقل أن الفقير يأوي الى مستشفى حكومي هربا من وباء كورونا وطالباً للعلاج، فيلتهمه غول الفساد والإهمال وسرقة أموال الشعب، فلا وسائل وقاية من الحوادث أو الحرائق، وكأننا لسنا في بلاد الميزانيات الانفجارية، إن مأساة حريق مستشفى ابن الخطيب تتطلب من كل شريف الوقوف وقفة جادة والمطالبة بإيجاد الحلول، وليس التحقيق فقط، لأننا اعتدنا على تحقيقات كثيرة ، ونتائج لا تشفي  بل تزيد الغموض غموضًا.

وتابع البيان إننا في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية نشجب ونستنكر الاستهانة البشعة بأرواح الناس، تلك الأرواح التي قدسها الله سبحانه وتعالى بكل شرائعه، ونقول: يا ولاة الأمر ضعوا نصب أعينكم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، وكونوا أهلا للمسؤولين، فالعراقيون ملوا القتل والترويع يومأ بيد إرهابي ، ويوما بيد مهمل أو سارق.


أوضح البيان "ختامًا نرفع أكفنا متضرعين الى الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضحايا هذا الحادث الأليم ، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين، بالشفاء العاجل  ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الطريقة الكسنزانية تدين حريق مستشفى ابن الخطيب تطالب السلطات بالتحقيق

الأكثر قراءة

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

الدورى مهدد بالإلغاء بسبب المنتخب الأوليمبى

بالأرقام.. «تكافل وكرامة» مظلة الفئات الأشد احتياجًا

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟