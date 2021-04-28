بعد ترقيته لرتبة نقيب.. «الشمبل» وكيلا لشرطة المسطحات المائية بأبوسمبل

استلم النقيب حسان الشمبل، مهام وكيل شرطه البيئة والمسطحات المائية بمدينة أبوسمبل السياحية التابعة لمحافظة أسوان، وجاء ذلك بعد ترقيته من رتبة ملازم أول إلى نقيب.



الجدير بالذكر أن ذلك جاء بعد أن أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بترقيته من رتبة ملازم أول إلى نقيب، واعتماد اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان حركة الترقيات.

ويؤدي النقيب حسان الشمبل مهام عمله كضابط شرطة تابع لإدارة المسطحات المائية '' قسم مسطحات السد العالي'' بمدينة أبوسمبل السياحية، منذ سنوات ماضية، وتم ترقيته خلال العام الحالي برتبة النقيب نظرًا لتفنيه في العمل.



ومن جهة أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الإربعاء، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها ‪تنفيذ 754 حكما.

وجاءت الأحكام كالتالي: 167حكم حبس جزئي، و30 حكم حبس مستأنف، و 384 أحكام غرامات، و169 أحكام المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي أطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.



