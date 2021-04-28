الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ مطروح تتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو ٧ علي مساحة ٥٥٥٠م٢ وبسعة ١٤ فصلاً بتكلفة ١٣ مليون جنيه   وذلك  في اطار العمل علي الاهتمام بجودة التعليم بمطروح، مع الاقبال علي ذلك النوع من التعليم  واستيعاب كافة رغبات الالتحاق.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات والوقوف علي نسب التنفيذ والاسراع مع الالتزام بالجودة والمواصفات الفنية .

 

ووجهت نائب محافظ مطروح بالإسراع في نسب التنفيذ مع إزالة كافة المعوقات لسرعة نهو الاعمال والاستعداد لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم.
 

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ديسمبر الماضي وخلال احتفال محافظة مطروح بعيدها القومي بوضع حجر اساس عدد من المشروعات الجديدة بمدينة مرسي مطروح وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وكلا من النائب مهدى العمدة  وجمال الشورى مجلس النواب والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح واهالي المنطقة وعدد من الاعلاميين.

 

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع حجر اساس مدرسة حدائق مطروح المميزة للغات بمنطقة الخروبة بمدينة مرسي مطروح .

 

واوضح المهندس حسن سلامة مدير عام الابنية التعليمية بمطروح ان المدرسة بسعة ٤٤ فصلا بتكلفة نحو ٢٠ مليون جنيه وتقع على مساحة ٥ الاف متر مربع، والمقرر الانتهاء منها مع بداية العام الدراسي القادم، كأكبر مدرسة تجريبية بمطروح ، وذلك لتخفيف الكثافة مع الاقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم المتميز .

 

واشار مدير عام الابنية التعليمية بمطروح انه في إطار خطة الهيئة تم الإنتهاء من ١٥٣ فصلا وجارى العمل في ٢٥٨ فصلا جديدا حيث تم تسليم ٩ مدارس وجارى العمل في ١٦ مدرسة بالاضافة الى المدرسة المتميزة بالعلمين الجديدة ومدرسة مؤسسة مصر الخير بتجمع القطرانى بسعة ١١ فصلاً.

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مطروح نائب محافظ مطروح المدرسة اليابانية المصرية إنشاء اللواء خالد شعيب

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