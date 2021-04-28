طالع.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021.. وعودة رحلات الحج والعمرة

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة في الآونة الأخيرة حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير موعد رفع الحظر الجوي السعودي عقب تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كثير من الدول العربية والأجنبية



موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا بحظر الطيران السعودي لنقل الركاب في 20 فبراير الماضي ل 29 دولة من بينهم مصر والإمارات وألمانيا إثر عودة ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة وتتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية في الجسم وكان قد اتخذت وزارة الداخلية السعودية قرارا بعودة الطيران في مارس ثم تم تأجيله إلى منتصف مايو المقبل بالتحديد يوم 17 مايو الموافق 5 شوال أي عقب الانتهاء مباشرة من إجازة عيد الفطر المبارك بناء على الانحصار التدريجي للإصابات في تلك الفترة ولكن لم تصدر الحكومة السعودية حتى الآن قرارا جديد مع عودة ارتفاع مستوى الإصابات في بعض الدول العربية والأجنبية



الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة العربية السعودية على القادمين 2021

وضعت الحكومة السعودية عدة إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للقادمين إليها من الخارج منها ضرورة إجراء تحليل PCR الذي يؤكد خلو الراغب في دخول أراضيها من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل السفر ب 72 ساعة فقط على أن تجرى التحاليل في معامل معتمدة تحددها السفارة السعودية كما فرضت عليه الدخول في عزل منزلي أسبوع على الأقل لضمان عدم وجود أعراض للفيروس القاتل وذلك لضمان خلو الوافدين من كورونا

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أخر قرار بشأن رحلات الحج والعمرة 2021

في إطار اللغط عن موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 هناك أيضا تساؤلات عديدة عن موسم الحج وإمكانية استقبال المملكة العربية السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام ولكن الحكومة السعودية لم تصدر حتى الآن قرارا بشأن استئناف رحلات الحج أو اقتصار الحج هذا العام أيضا على المقيمين بها فقط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وارتفاع معدلات الإصابات