خلال عامين.. «نبض الحياة» تنفذ 800 بئر مياه بتجمعات مطروح

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع جهود المحافظة فى دعم الجهود التنموية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالمحافظة وخاصة الأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لهم.



وقامت مؤسسة نبض الحياه بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتهاء من تنفيذ عدد 800 بئر خلال عامي 2019 - 2020 لخدمة أهالى بالمناطق البعيدة والنائية وتوفير كل سبل الدعم لجهود التنمية في المناطق النائية.

وبدأت مؤسسة نبض الحياة فى تنفيذ المستهدف للعام الحالي 2021 حيث بلغ عدد الآبار المستهدفة 1000 بئر حيث تم الانتهاء من تنفيذ 300 بئر منهم حتى الان كما تنظم المؤسسة قوافل مساعدات عينية وتوزيع كراتين وبطاطين بمناطق غرب مطروح لتوفير حياه كريمة للغير قادرين بالتنسيق مع مجالس المدن وتنمية القرية والشئون الاجتماعية والجمعيات الاجتماعية العاملة فى هذا الشأن لاختيار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وأشاد محافظ مطروح بهذه الأعمال والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

واستمرارا لتقديم التيسيرات وتوفير الخدمات المقدمة الي المواطنين خاصة العمل على توفير مياه الشرب والرى تحقيقا لاستقرار الأهالي بكافة انحاء المحافظة خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة انهاء تسليم الابار النشو للمتقدمين بالقري التابعة لمركز ومدينة مرسي مطرو قام رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بتسليم في ديسمبر الماضي عدد 9 ابار نشو ليصبح اجمالي الابار التي تم تسليمها 50 بئر نشو موزعة علي قري شرق وغرب مدينة مرسي مطروح.