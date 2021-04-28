الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات (فيديو)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة مطروح لهذا العام 2021، للاحتفاء بهم مع منحهم شهادات التقدير تكريمًا وتقديرا وعرفانا لهن.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وفتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومديرى الادارات المعنية. 
 
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للأمهات المثاليات، وهن: " نعيمة سيد احمد الام المثالية الاولى على مستوى الجمهورية لأم من ذات الهمم، سهير السيد ابراهيم زيدان الام المثالية الاولى على مستوى المحافظة، هند رجب حسن هاشم الام المثالية الثانية على المحافظة، كلثوم محمد عبد الرحيم الام المثالية الثالثة على مستوى المحافظة، عصمت فاروق محمد محمد الأم المثالية الاولى على مستوى المحافظة لابن من ذوى الهمم ".

وأثنى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بقصص كفاحهن ورحلة عطائهن مؤكدا على حرصه على تكريم اليوم كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضاربين المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات
مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الأبناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع.

وقدم فتحي الجمل مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية الشكر الي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه المستمر للعمل الاجتماعي داخل المحافظة وحرصه على تكريم اليوم .

بينا  قدمت الأمهات المثاليات بمطروح عظيم الشكر والامتنان لمحافظ مطروح، على هذه اللفتة الكريمة والجهود المبذولة لخدمة أهالي المحافظة.

وكانت أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية ومن بينهم اثنين من محافظة مطروح “ أم طبيعية، أم من ذوي الهمم ” وبعد اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تم استقبالهم في القاهرة وتكريمهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ مطروح الأمهات المثاليات التضامن الاجتماعي مطروح تكريم الأمهات المثاليات

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