إعدام 160 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج حملة على الجمعيات الاستهلاكية والمحال التجارية بمدينة أخميم للتأكد من مدى سلامة السلع المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

من جانبه أوضح محمد حسن مدير مكتب إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، أنه تم تنفيذ حملة على الجمعيات الاستهلاكية والمحلات بمركز أخميم، أسفرت عن إعدام ١٦٠ كيلو مواد غذائية متغيرة في الخواص الطبيعية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ١١٠ لتر زيوت ومواد غازية متغيرة في الخواص الطبيعية، كما جرى تحرير ١٧ محضر جنحة صحية ونظافة.

وأشار “حسن” إلى أنه جرى توعية المواطنين وأصحاب المحلات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفًا أن الحملة تمت بقيادة زكريا سرور مراقب أول الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، محمود سلامة مفتش أغذية أخميم، يحي علي وعلاء علي كامل ومحمود خليفة مفتشي أغذية دار السلام.

يأتى ذلك بناء على تعليمات اللؤاء طارق الفقى محافظ سوهاج، الدكتورة كريمة محمد حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة غادة أحمد محمد مدير عام المديرية والقسم الوقائي، بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت وأماكن تداول المنتجات الغذائية والمصانع وضبط المخالفين.

جدير بالذكر أنه نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج برئاسة حسين حبارير حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ومنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واستهدفت الحملة قرى ومدينة أخميم.

وشدد “حبارير“ على استمرار الحملات ليلاً ونهاراً لمتابعة الإجراءات الاحترازيه اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعودة انضباط الشارع والتزام المقاهي بقرارات الحظر ومواعيد الإغلاق والعمل على تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.