الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اتحاد الكتاب العرب يصدر بيانا للدفاع عن القدس والأقصى وكنيسة القيامة

اتحاد الكتاب والأدباء
اتحاد الكتاب والأدباء العرب

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اعتزازه بأبناء القدس الشريف ووقوفه الكامل مع دفاعهم الشريف عن المسجد الأقصى، ويقدر تصدي أبطال الشعب الفلسطيني العظيم بصدورهم العارية وقبضات أيديهم لجيش الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين، صامدين في ذلك بأرواحهم وأحلامهم، بعزائمهم وأفعالهم، وكما فعلوا دائمًا، باذلين دماءهم سخية لمواجهة العدوان المستمر على المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تهويده تحت دعاوى الكيان الصهيوني الباطلة، في ظل اشتداد حملات القمع الاحتلالي، وتصاعد الاعتقالات.


وعلى الرغم من كل مظاهر العنف التي يمارسها الكيان الصيوني، فإن المقاومة السلمية لأبناء القدس والداخل الفلسطيني تتصاعد، وتتزايد حشود أهالي القدس نحو باب العامود "بوابة دمشق" لردع المتطرفين العنصريين من الجماعات الصهيونية المتطرفة وخاصة منظمة "لاهافا" الإرهابية التي تنادي بحرق القرى العربية والموت للعرب، لكن إرادة ابناء القدس وقوة الصمود والمواجهة تكسر هجمات المتطرفين العنصريين المحميين من جيشهم وشرطتهم، حتى تكلل النصر برضوخ حكومة اليمين العنصري الاسرائيلي بازالة الحواجز الحديدية واحتفال أهالي القدس.
         

ويعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب باسم الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات الثقافية والأدبية في الوطن العربي وقوفنا قلبا وقالبا مع اهلنا في فلسطين المحتلة في الدفاع عن عروبة القدس والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مؤكدين للمدافعين الأبطال أنهم ليسوا وحدهم بل إن قلوب أمة العرب وضمائر كتابها وشعرائها ومثقفيها ومفكريها وفلاسفتها وأكادمييها ومبدعيها الأحرار جميعًا تصطف معكم – يدا بيد- في نضالكم العادل، وفي تصديكم البطل لأسوأ نظام احتلالي عنصري.


مؤكدا معا على درب هزيمة الاحتلال الإسرائيلي، عاشت فلسطين، والمجد لابطال القدس.

 

وشهدت الفترة الماضية للعام الثالث على التوالي، شن العدواني الإسرائيلي هجمات على قطاع غزة، وتكثيف الضغوط على سكان القدس المحتلة، والضفة الغربية بهدف تصريف أزمته الداخلية.

اتحاد الكتاب والأدباء العرب أهالى القدس فلسطيين المحتلة العدوان الإسرائيلى الدفاع عن المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

8 قرارات لمجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

رئيس الوزراء يوجه بتشغيل منظومة نظافة الشوارع تجريبيًا في 4 محافظات

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

«فايزر»: علاج كورونا قد يكون جاهزًا العام المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟