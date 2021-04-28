الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اعتماد 515 مليون جنيه للخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات في بني سويف

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعاً لمتابعة الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، وعزة علي خالد مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ومدير الشؤون المالية ومديري التخطيط بالوحدات المحلية.

واستكمل المحافظ مناقشاته لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه نهو بعض المشروعات والوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها المدرجة بالخطة، وقد تم استعراض الموقف التنفيذي لكافة بنود وأنشطة الخطة الاستثمارية والتي تقدر اعتماداتها بــ 515 مليون جنيه، وذلك للصرف منها على: برامج وأنشطة الرصف والكهرباء والكباري وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية،  والتركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، للاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة،مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيراً إلى أنه  سيتم تقييم المسئولين بحسب نسبة تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة القطاع أو الوحدة المحلية.

فيما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

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بني سويف محافظة دكتور محمد هاني غنيم الوحدات المحلية الاستثمارية

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