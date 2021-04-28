«السكة الحديد»: سائق قطار تجنب الاصطدام بـ«كارو» على القضبان في القليوبية

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء مسير قطار رقم 906 «الإسكندرية- القاهرة» أمس الثلاثاء، فوجئ قائد القطار في المسافة بين سنديون وقليوب بالقليوبية بعربة «كارو» تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور، وعلى الفور تمكن ومساعده من الرباط السريع أمام العربة وتفادي وقوع الاصطدام، واتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات.



وأهابت الهيئة بقائدي المركبات توخى الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك، واتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

وناشدت السكة الحديد المواطنين بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظا على أرواحهم بعد تمكن قائد قطار من إيقاف القطار قبل الاصطدام بعربة كارو تعبر خط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.