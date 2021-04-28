محافظ قنا: حملات مفاجئة على المقاهي والأسواق لمواجهة كورونا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمحال التجارية بالوحدة المحلية للمراكز والمدن لمجابهة جائحة كورونا واستمرار الحملات والمرور الدوري بجميع الوحدات المحلية، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المفاجئة على المقاهي والمحال التجارية ودور المناسبات وسرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الداودي، أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد كبير من "الشيش" بالمقاهي، وتحرير محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

هذا ‏وشدد محافظ قنا، على ضرورة سرعة ضبط المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي مخالف، وإنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وكان قد شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة إيجبت وان للاستثمار الزراعى لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بمركز أبوتشت بنظام التأجير بحق الانتفاع لمدة 25 عام بإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة طبقاً للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته ، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا والمهندس خالد المشنب العضو المنتدب بشركة ايجبت وان.

وأوضح محافظ قنا أنه قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ممثلا عن شركة المياه والإعلامى خالد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ايجبت وان ممثلا عن الشركة ،وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة مثل مياه الصرف المعالج من خلال تخصيص مساحات واسعة من الإراضى لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحي معالج من تلك المحطات بشكل آمن.