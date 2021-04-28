تفاصيل تأسيس تنظيم بيت المقدس الإرهابي من واقع التحريات الأمنية

بعد عرضها في «الاختيار2»

تناولت حلقات مسلسل الاختيار2، نجاح الجهات الأمنية في كشف عناصر وخلايا تنظيم بيت المقدس الإرهابي، والقبض على أعضائه لقيامهم بعمليات إرهابية، ونسرد في هذا التقرير تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية والاتهامات الموجهة لمؤسس التنظيم.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التنظيم الإرهابي المسمى بـ "أنصار بيت المقدس" والمتهم فيها 200 متهم من أخطر العناصر الإرهابية المدربة أن المتهمين تلقوا تدريبا عسكرية بمعسكرات خارجية، وأن زعيم التنظيم المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي، معلنا مبايعته ومن معه من بقية الإرهابيين للدكتور أيمن الظواهري زعيم التنظيم.

- إنشاء الجماعة في 2009 بمساعدة تنظيم القاعدة

حيث كشفت التحقيقات، بالقضية التي استمرت لمدة 4 شهور ونصف، أنه فى بداية عام 2009 اشتركت عدة جهات ومنظمات إرهابية منها تنظيم القاعدة على تأسيس جماعة إرهابية - على خلاف أحكام القانون - مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي أُطلِقَ عليها جماعةُ أنصارِ بيت المقدسِ والتي تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناةِ السويسِ والسفنِ المارة به، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

- استغلال الأوضاع الأمنية في 2011 للقيام بعمليات إرهابية

وأن تلك الجماعة تولى زعامتها المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة واضطلع إبَّان تأسيسها بالتواصلِ مع تنظيم القاعدة بالخارج لمبايعةِ زعيمه أيمن الظواهري، والتواصلِ مع ألوية الناصرِ صلاح الدين، لمد الجماعة بدعمٍ مالي وعسكري ولوجيستي للقيام بعمليات عدائية بالبلاد، مستغلاً الأوضاع الأمنية في أعقاب يناير 2011، فأسس هيكلاً تنظيمياً لها قائماً على إنشاء خلايا عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى تلافياً للرصد الأمني، وتولى ضم عناصر للجماعة من معتنقي ذات الأفكار من الهاربين من السجون إبَّان يناير 2011 وممن تلقوا تدريبات عسكرية على يد عناصر تنظيم القاعدة بالخارج وآخرين تم استقطابهم.

- برنامج لتدريب أعضاء الجماعة من الإرهابيين

وأعد لأعضائها برنامجاً ارتكن لثلاثة محاور أولها فكري يقوم على عقد عدة لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار والتوجهات التكفيرية ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة المعلومات الدولية ودراسة كتيبات فقه الجهاد، والثاني محور حركي تمثل في دراسة أساليب رفع المنشآت وكشف المراقبة وكيفية التخفي باتخاذ أعضاء الجماعة لأسماء حركية والتسمي بها فيما بينهم وإسقاط لحاهم واستخراج بطاقات شخصية جديد،ة وقطع صلتهم بمحيطيهم وتغيير أرقام هواتفهم النقالة واستخدام أخرى جديدة وعدم الصلاة في مساجد بعينها.

والثالث عسكري حيث انشأ معسكرات بسيناء والإسماعيلية لإعداد عناصر الجماعة بدنياً وعسكرياً تعقد فيها دورات عسكرية لتأهيلهم بدنياً ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب المدن والشوارع وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استخدامها، تمهيداً لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.